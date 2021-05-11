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وزير الخارجية: المملكة ترفض خطط إسرائيل وتؤكد دعمها لفلسطين

منذ 40 دقيقة
1673
وزير الخارجية: المملكة ترفض خطط إسرائيل وتؤكد دعمها لفلسطين

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية من أجل الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الأمير فيصل عن رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها، مؤكدًا تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام.

وذكر وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية.

فلسطين
المملكة
وزير الخارجية

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أحدث التعليقات

اب عبد الرحمن
ابوناصر لا تعودها خل لعب الكوره عنك الرياضه تبي لياقه وجسم مرن سبقناك وجتنا اصابه حرمنا نتعودها
ابو علي
اشتغتونا بذا الآدمي كل يوم خبر عنه
فهد بن فايز الشهري
ألف سلامه يابو ناصر وقدامك العافية ويطول عمرك على طاعته
bsud
الله يزيدك
زاير
والامتين العربيه والاسلاميه

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