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الكشف عن مسار رالي داكار السعودية 2022

منذ ساعة
1639
الكشف عن مسار رالي داكار السعودية 2022

ماجد محمد (صدى):
كشفت وزارة الرياضة، مساء اليوم، عن مسار النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022

وسيبدأ رالي داكار السعودية 2022 في منطقة حائل مروراً بالعاصمة الرياض، وانتهاءً بمدينة جدة.

وفي نفس السياق، أشاد مدير رالي داكار، دايفيد كاستيرا، بطبيعة الصحراء في الربع الخالي، مؤكدًا أن الأسبوع الأول من المسابقة سيكون حماسيًا.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان، أن الاتحاد سيعمل جاهداً لاضافة المزيد من التحديات ورسم مسارات جديدة تعكس جمال الطبيعة الخلابة في المملكة.

حائل
السعودية
جدة
الرياض
رالي داكار السعودية 2022
رالي داكار

التعليقات

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أحدث التعليقات

bsud
الله يزيدك
زاير
والامتين العربيه والاسلاميه
زاير
كل عام والأمين العربيه والإسلامية بخير و سلام.
د محمد ماجد بخش
قصة المكرونة استكتشات جميلة جميلة جميلة رحمك الله يا أجمل فنان في دنيا جمال الفن
احمد
قريتها حرف الواو

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