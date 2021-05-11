الكشف عن مسار رالي داكار السعودية 2022

ماجد محمد (صدى):
كشفت وزارة الرياضة، مساء اليوم، عن مسار النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022
وسيبدأ رالي داكار السعودية 2022 في منطقة حائل مروراً بالعاصمة الرياض، وانتهاءً بمدينة جدة.
وفي نفس السياق، أشاد مدير رالي داكار، دايفيد كاستيرا، بطبيعة الصحراء في الربع الخالي، مؤكدًا أن الأسبوع الأول من المسابقة سيكون حماسيًا.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان، أن الاتحاد سيعمل جاهداً لاضافة المزيد من التحديات ورسم مسارات جديدة تعكس جمال الطبيعة الخلابة في المملكة.