النصر يقترب من ضم محترف الأهلي السابق "دجانيني"

طلال الغامدي (صدى):
تستعد إدارة النصر لتقديم عرض رسمي إلى طرابزون سبور من أجل ضم محترف الأهلي السابق دجانيني.
وتخطط الإدارة النصراوية، لمخاطبة النادي التركي من أجل التعاقد مع تافاريس خلال الفترة المُقبلة، علمًا بأن عقده سينتهي في صيف 2023.
وشارك تافاريس هذا الموسم مع طرابزون في 31 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.
وكان دجانيني تافاريس (30عامًا) قد انتقل بالمجان لصفوف طرابزون سبور، بعدما فسخ عقده مع الأهلي، من جانب واحد، في يوليو الماضي، بحجة تأخر النادي السعودي في سداد مستحقاته.