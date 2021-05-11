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" الصحة " توضح الاجراءات الواجب اتخاذها عند مخالطة مصاب كورونا

منذ 44 دقيقة
1546
" الصحة " توضح الاجراءات الواجب اتخاذها عند مخالطة مصاب كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة بعض الاجراءات التي يجب على "المخالط" اتخاذها في حال مخالطة مصاب "كورونا".

وأبانت الوزارة أنه يجب الخضوع للحجر أو العزل المنزلي في حال كان "المخالط اللصيق" ففي هذه الحالة يبقى في المنزل بغض النظر عن نتيجة الفحص المخبري والعزل في غرفة خاصة إذا ظهرت أعراض الإصابة والخروج فقط عند الحاجة للرعاية الطبية.

و المخالط اللصيق يشمل جميع المخالطين في المنزل والمخالطين غير المنزليين الذين تواجدوا مع مصاب لمدة أكثر من ربع ساعة على مسافة أقل من مترين.

ويتم الخضوع للحجر المنزلي أيضًا مدة 10 أيام من ظهور الأعراض "حرارة، سعال، ضيق تنفس" أو من وقت أخذ عينة فحص PCR إيجابية ويشترط إنهاء العزل الخلو من الأعراض في آخر 3 أيام.

كما يمكن تخفيف مدة الحجر إلى 7 أيام عند عدم وجود أي أعراض إشتباه بالإصابة مع شريطة وجود نتيجة فحص PCR سالبة بعد اليوم الرابع من الحجر.

 

الصحة
كورونا

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والامتين العربيه والاسلاميه
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