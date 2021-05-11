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المحكمة العليا تعلن يوم غدا الأربعاء المكمل لشهر رمضان
منذ 14 دقيقة
1234
الرياض (صدى):
أعلن الديوان الملكي بيان المحكمة العليا بأن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ.
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