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المحكمة العليا تعلن يوم غدا الأربعاء المكمل لشهر رمضان
منذ 11 دقيقة
1577
الرياض (صدى):
أعلن الديوان الملكي بيان المحكمة العليا بأن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ.
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