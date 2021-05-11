بالفيديو.. حكاية تسعيني ارتكب جريمة قتل وسلم نفسه بعد 62 عامًا

الرياض (صدى):
روى العميد المتقاعد خالد الحميدان حكاية " التسعيني " الذي سلّم نفسه بعد 62 عامًا من ارتكابه جريمة قتل في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله.
وقال "الحميدان" خلال لقائه ببرنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على قناة "أم بي سي": "أن شخص ما في عهد الملك عبدالعويو قام بقتل أحدهم طعنًا ثم هرب وبعد مرور 62 عامًا قرر تسليم نفسه".
وتابع روايته للحادثة: "جاء الرجل وهو في التسعين من عمره ويجلس على كرسي متحرك يريد أن يسلم نفسه وقال أنا بقالي 62 سنة ما عرفت أنام وما يروح عن خيالي الضحية وأنا جاي أسلم نفسي".
وتم اقناع الجيل الثالث بالتنازل عن القضية ليقف الرجل وهو في التسعين من عمره من على الكرسي المتحرك وطابت رجليه من فرحة العفو.