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الأردن ترحب بالزوار السعوديين مكتفية بالإجراءات المعمول بها

منذ 44 دقيقة
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الأردن ترحب بالزوار السعوديين مكتفية بالإجراءات المعمول بها

عمّان (صدى):
نوهت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن أن السلطات بالأردن ترحب بالزوار السعوديين، مكتفية بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمُنظمة للفئات المسموح لها بالسفر للدخول للأراضي الأردنية.

وأوضحت السفارة أن ذلك سيتم وفقًا للإجراءات التالية:

- تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن(72) ساعة، وبالتالي إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

- الحصول على جرعتي لقاح coVID19 أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوم مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

- في حين أن الراغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيهم من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا لإجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية. يشترط لقدومهم التسجيل على منصة من هـــــنـــا.

- المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن.

 

سفارة المملكة
كورونا

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