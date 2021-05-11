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بالفيديو.. عميد متقاعد يروي كواليس تفجيرات الرياض وقضية الخمسيني المقتول في الصحراء

منذ ساعة
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بالفيديو.. عميد متقاعد يروي كواليس تفجيرات الرياض وقضية الخمسيني المقتول في الصحراء

(صدى):
كشف وكيل إمارة مكة المكرمة للشؤون الأمنية سابقاً، العميد المتقاعد خالد الحميدان، كواليس تفجيرات الرياض الإرهابية التي وقعت قبل عدة أعوام، وتفاصيل وصوله للمتهمين في قضية الخميسني الذي وجدوه مقتولا في الصحراء.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، أنه وجد ملف عن قضية رجل خمسيني قتل في الصحراء، وذكر شقيقه أن المقتول كان من أرباب السوابق وليس لديه أصدقاء.

ولفت إلى أنه اكتشف أن المقتول تورط في 17 سابقة جنائية، مضيفا أنه بعد البحث عن المتورطين معه في الجرائم تمكن من كشف ملابسات الجريمة.

من جهة أخرى، ذكر العميد المتقاعد أن المعلومات التي وردت إليه عن تفجيرات الرياض كانت تفيد بتورط نحو 7 من أفغانستان في التخطيط لتفجير إرهابي في الرياض.

وأضاف أنهم شعروا بتوتر خلال هذه االأيام، وبعد 15 يوما حدث تفجير في الجزيرة وتوفيت على إثر ذلك امرأة، وتابع الملك سلمان حينها عندما كان أميرًا الحادث خطوة بخطوة.

وتابع أن عدة تفجيرات أخرى وقعت بالفعل بعد ذلك، واستمرت لمدة سنتين، لافتا إلى أن الحكومة بذلك كل جهودها من أجل التصدي لهذه المحاولات، لكن التفكير الإرهابي كان مسيطر على الفئة التي نفذت هذه التفجيرات.

 

 

الرياض
أفغانستان
تفجيرات

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احمد
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د محمد ماجد بخش
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