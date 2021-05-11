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بالفيديو.. حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

منذ ساعة
1828
بالفيديو.. حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ خالد المصلح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا بديلاً عن الطعام.

وقال "المصلح" خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" المذاع على قناة "الرسالة": "زكاة الفطر شريعة وعبادة فرضها الله على عباده وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر فرضت كطعام من شعير أو زبيب أو التمر" .

وأضاف: "إخراج الزكاة في الأصل يجب أن يكون طعامًا من غالب قوت البلد ولا شك أن الفقراء يحتاجون إلى النقد ولكن حكمة هذه الزكاة مختلفة عن زكاة الأموال فالمقصود منها كفاية الفقير اطعامًا".

كما أكد أن اخراجها نقدًا بالتوكيل لا يؤثر مثل إعطاء الجمعية زكاة الفطر نقدًا فيخرجون الطعام.

 

زكاة الفطر

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