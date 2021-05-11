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أندونيسيا تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
منذ 41 دقيقة
1549
جاكرتا (صدى):
كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن أندونيسيا أعلنت رسميًا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.
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