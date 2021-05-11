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رئيس النصر يؤكد امتلاكه استراتيجية لحل أزمة الديون

منذ 27 دقيقة
1495
رئيس النصر يؤكد امتلاكه استراتيجية لحل أزمة الديون

ماجد محمد (صدى):
علق مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، على ما يثار حول وصول ديون العالمي إلى ما يقارب 300 مليون ريال تمنعه من إبرام أي صفقة جديدة.

وأكد رئيس نادي النصر، لبرنامج «كورة» على قناة «روتانا خليجية»، على امتلاكه استراتيجية لحل تلك الأزمة، مضيفًا: "سداد الديون ليس سهلًا أبدًا ويحتاج لبعض الوقت لكن سيتم إغلاق ذلك الملف قريباً بإذن الله" .

وتابع: "الأندية الجماهيرية سواء في المملكة أو خارجها، يوجد عليها التزامات كبيرة وبالتالي يكون عليها ديون، ولكن لدي ميزة في النصر، ربما غير موجودة في أي ناد آخر، وهي وجود الداعمين وعلى رأسهم الأمير خالد بن فهد، ووجود 45 عضوًا ذهبيًا".

واستطرد:" مداخيل نادي النصر 60 مليون ريال، وهو رقم لا يرضي طموحي ولن أرضى بأقل من 100 مليون"، مختتمًا:" سينتهي عقد طيران الاتحاد مع نهاية الموسم، ولن نجدده والإدارة المالية بالنادي تعمل للحصول على راعٍ رسمي للموسم القادم، فالرقم المالي الحالي للرعاة لا يرضي طموح نادي النصر نهائيًا".

 

رئيس النصر
أزمة الديون

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