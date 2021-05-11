نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة

منذ 42 دقيقة
1613
بالفيديو.. الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة

وكالات (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الفرق بين اختبارات فيروس كورونا المستجد المتعددة.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو أوضحت فيه الفرق بين تلك التحاليل المختبرية، حيث أن أول هذه التحاليل هو اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل، المعروف اختصارًا باسم PCR، والذي يبحث عن مادة من داخل الفيروس تسمى RNA، لافتة إلى أن نتائجه تكون دقيقة إلى حد كبير.

ويأتي اختبار "أنتيجن" أو المستضد السريع، الثاني من سلسلة التحاليل، والذي يبحث عن أجزاء من الفيروس تسمى "المستضدات"، مشيرة إلى أن نتائج تحاليل المستضدات تظهر بشكل أسرع بكثير بالمقارنة مع تحليل PCR ولكنه أقل دقة.

أضافت أن الاختبار الثالث فهو "اختبار الأجسام المضادة والذي يرصد الأجسام المضادة التي تتكون كرد فعل مناعي مضاد للفيروس. ويتم عن طريق أخذ عينة من دم الشخص للبحث عن أجزاء من الفيروس وبروتينات أخرى تسمى الأجسام المضادة.

وأشارت إلى أن الجهاز المناعي ينتج هذه الأجسام المضادة عندما يصادف فيروسًا، ثم يظل في حالة تأهب من خلال الدورة الدموية للحماية من الإصابة بعدوى جديدة.

وأكد على أن النتيجة الإيجابية لهذا الاختبار تعني أن الشخص سبق أن أصيب بالعدوى في وقت سابق سواء شعر بأعراض المرض أو لم تظهر عليه أي أعراض.

منظمة الصحة العالمية
كورونا
فيروس كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حماسة وحب وتحرك في اتجاه الخير وتخليد العمل .. موفقين صارت مسجدين أعلن عنهما حتى الآن. ونشوف !
د محمد ماجد بخش
خفض السرعة يطول معك البنزين لضعف المسافة ولا تشغل مكيف السيارة أما الابتسامة فهي في داخل النفس تعكس صورة عن ما بداخلها من الحب...
د محمد ماجد بخش
معتل في الآخر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خباله
د محمد ماجد بخش
كلمات في الميزان السياسي تساوي ردود أفعال في الميزان العسكري. وكلمات في الميزان العسكري تساوي ردود أفعال في الميزان السياسي حيث السياسة والقوة العسكرية...

أخر الأخبار

بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم زيارة القبور في العيد
بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم زيارة القبور في العيد
منذ 6 دقائق 1108
بالفيديو.. «العيسى» يعلق على مزاعم تناسخ الأرواح وانتقالها للأجساد الأخرى
بالفيديو.. «العيسى» يعلق على مزاعم تناسخ الأرواح وانتقالها للأجساد الأخرى
منذ 11 دقيقة 1272
حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر
حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر
منذ 17 دقيقة 1394
رئيس النصر يؤكد امتلاكه استراتيجية لحل أزمة الديون
رئيس النصر يؤكد امتلاكه استراتيجية لحل أزمة الديون
منذ 27 دقيقة 1494
بالفيديو.. آخر ظهور لممثل هندي شهير قبل وفاته بساعات متأثرا بفيروس كورونا
بالفيديو.. آخر ظهور لممثل هندي شهير قبل وفاته بساعات متأثرا بفيروس كورونا
منذ 32 دقيقة 779
إعادة فتح حراج الخضار في جدة
إعادة فتح حراج الخضار في جدة
منذ 37 دقيقة 1655
بالفيديو.. الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة
بالفيديو.. الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة
منذ 42 دقيقة 1613
"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
منذ 52 دقيقة 1626
السفارة في أوسلو تنوه لاستمرار القيود المفروضة على الدخول إلى النرويج
السفارة في أوسلو تنوه لاستمرار القيود المفروضة على الدخول إلى النرويج
منذ ساعة 1593
«الصحة»: تسجيل 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1993