نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص

منذ 52 دقيقة
1626
"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص

سعيد العجل (صدى):
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلات حفر آبار استغلت بدء إجازة عيد الفطر لحفر آبار مياه دون ترخيص في بعض مناطق المملكة، وهو ما يُعد مخالفة لنظام المياه الذي صدر العام الماضي (٢٠٢٠).

واتخذ مراقبو الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن آلات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وكذلك أصحاب الآبار.

وتنفذ فرق الرقابة والتفتيش بالوزارة وفروعها بالمناطق جولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تهدف إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادر المياه ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.

ودعت الوزارة الراغبين بحفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة من هنـــا، لتدرس الجهة المختصة في الوزارة الطلب، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بعدها، مبينة أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 11/2/1444 هـ.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

وزارة البيئة والمياه والزراعة
إجازة
العيد
حفر آبار مياه

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حماسة وحب وتحرك في اتجاه الخير وتخليد العمل .. موفقين صارت مسجدين أعلن عنهما حتى الآن. ونشوف !
د محمد ماجد بخش
خفض السرعة يطول معك البنزين لضعف المسافة ولا تشغل مكيف السيارة أما الابتسامة فهي في داخل النفس تعكس صورة عن ما بداخلها من الحب...
د محمد ماجد بخش
معتل في الآخر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خباله
د محمد ماجد بخش
كلمات في الميزان السياسي تساوي ردود أفعال في الميزان العسكري. وكلمات في الميزان العسكري تساوي ردود أفعال في الميزان السياسي حيث السياسة والقوة العسكرية...

أخر الأخبار

بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم زيارة القبور في العيد
بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم زيارة القبور في العيد
منذ 6 دقائق 1108
بالفيديو.. «العيسى» يعلق على مزاعم تناسخ الأرواح وانتقالها للأجساد الأخرى
بالفيديو.. «العيسى» يعلق على مزاعم تناسخ الأرواح وانتقالها للأجساد الأخرى
منذ 11 دقيقة 1268
حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر
حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر
منذ 17 دقيقة 1394
رئيس النصر يؤكد امتلاكه استراتيجية لحل أزمة الديون
رئيس النصر يؤكد امتلاكه استراتيجية لحل أزمة الديون
منذ 27 دقيقة 1494
بالفيديو.. آخر ظهور لممثل هندي شهير قبل وفاته بساعات متأثرا بفيروس كورونا
بالفيديو.. آخر ظهور لممثل هندي شهير قبل وفاته بساعات متأثرا بفيروس كورونا
منذ 31 دقيقة 779
إعادة فتح حراج الخضار في جدة
إعادة فتح حراج الخضار في جدة
منذ 37 دقيقة 1655
بالفيديو.. الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة
بالفيديو.. الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة
منذ 42 دقيقة 1612
"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
منذ 52 دقيقة 1626
السفارة في أوسلو تنوه لاستمرار القيود المفروضة على الدخول إلى النرويج
السفارة في أوسلو تنوه لاستمرار القيود المفروضة على الدخول إلى النرويج
منذ ساعة 1593
«الصحة»: تسجيل 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1993