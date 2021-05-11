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إعادة فتح حراج الخضار في جدة

منذ 37 دقيقة
1650
إعادة فتح حراج الخضار في جدة

جدة (صدى):
كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح ساحات حراج سوق الخضار المركزي وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، صرح مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم بن حسين شبعاني، أن إعادة فتح ساحات الحراج تأتي بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية التي تضبط عملية الدخول والخروج وتحدد أعداد المتسوقين لمنع التزاحم.

وأوضح إبراهيم شبعاني، أنه جرى اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة، لافتًا إلى أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة.

وأشار إلى أنه سيتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول وكذلك وضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج، وسيجري تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.

 

 

جدة
حراج الخضار

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