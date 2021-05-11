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بالفيديو.. طبيب يتحدث عن قصة تفوقه في الهندسة الكيمائية عقب إصابة والدته بالسرطان

منذ 41 دقيقة
1730
بالفيديو.. طبيب يتحدث عن قصة تفوقه في الهندسة الكيمائية عقب إصابة والدته بالسرطان

الرياض (صدى):
تحدث المبتعث مروان عبد الجواد الطالب بالسنة الرابعة في درجة الدكتوراه بمجال الهندسة الكيمائية من جامعة أريزونا الأمريكية ، قصة تفوقه في هذا المجال عقب إصابة والدته بالسرطان، وحصوله على جائزة مسابقة Grad Slam بجامعة أريزونا لعام 2021.

وقال عبد الجواد أنه والدته أصيبت بمرض السرطان في عام 2017، موضحاً أن شقيقته قالت له إن الأطباء يريدون إجراء تشخيص للوالدة من خلال الرنين المغناطسي للمرض.

وتابع الطبيب أنه قام بالبحث عن كيفية إجراء هذا النوع من التشخيص، فاكتشف أنه يتم استخدام أنواع معينة من المعادن لإدخالها بالجسم، ومن خلالها يتم اكتشاف الورم بالجسم بشكل واضح جدا، لكن من سلبيات هذا الفحص أن جزء منها يترسب بالجسم وممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أن تخصصه في الجامعة هو تحويل الطاقة من نوع إلى أخر، وتحديداً في مجال حبيبات النانو، ومن خلال هذا المجال يمكنه التدخل في هذا المجال (الرنين المغناطسي) بحيث يستخدم معادن لا تضر الجسم كالذهب.

وأشار الطبيب إلى أنه بحكم هذا التخصص يمكنه أن يساعد الملايين من مرضى السرطان رغم وفاة والدته وملهمته لمجال البحث في بداية شهر رمضان الجاري وبعد يومين فقط من حصوله على الجائزة .

السرطان
مبتعث
جامعة أريزونا
الهندسة الكيمائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

هاني
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يعني رجعت للخربات ..!!؟ .. بس والله انك فلكي متمكن وشرحك وافي يادكتور لا عدمناك .. شكراً لك ..
رااايق
هذا خاروف سحابي *** هههههههههههههههه لك يوم بتكون لحالك تحت السكين ***!!!!!
الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***

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