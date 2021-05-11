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"السواحه": قطاع الفضاء أولوية وطنية

منذ 51 دقيقة
1723
"السواحه": قطاع الفضاء أولوية وطنية

الرياض (صدى):
أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحه، على أن أولوية الهيئة في المرحلة القادمة هي بالبدء بالعمل على المرحلة التأسيسية لها من الصفر ووفق أسس صلبة وعلمية، والبدء بإعداد استراتيجية للهيئة بالعمل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستكون مستهدفات الاستراتيجية مبنية على أساس أهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الفضاء التي أكدت على أهمية وحيوية هذا المجال؛ وذلك بهدف الاستفادة مما تزخر به صناعة الفضاء من فرص واعدة لبناء اقتصاد معرفي يقوم على أحدث التقنيات والابتكارات.

‏‎وأكد معالي السواحه، أن قطاع الفضاء يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة، وتمثل ذلك بموافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الهيئة السعودية للفضاء بناءً على مقترح سمو ولي العهد، وأن الهيئة تحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل سموه الكريم، منوهًا بحرص سموه الشديد على تعزيز دور المملكة في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، وأن وجود هذه الهيئة هي من أبرز عوامل تحقيق ذلك.

وقال معاليه: "إن المرحلة التأسيسية والبدء بإعداد الاستراتيجية حتى وصولها لمرحلة التنفيذ لن تطول - إن شاء الله - طالما أن سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ يقف خلف الاستثمار في عالم الفضاء وصولاً لمصاف الدول المتقدمة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الفرص الممكنة خشية ضياعها، فنحن في سباق مع الزمن وإذا لم يكن لدينا الدافعية العالية والبحث عن المنجز بأسرع وقت، فإننا على يقين بأن خسارتنا ستكون مضاعفة بل قد نخسر كل الفرص الواعدة والمتاحة حالياً والتي قد لا تتاح لاحقاً".

كما أكد حرص الهيئة الشديد على تنفيذ التوجيهات الكريمة بأن تكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في اقتصاد الفضاء الذي يُقدر حجمه بأكثر من 1 تريليون دولار بحلول العام 2040، لافتًا إلى أن المملكة ستعمل على تحقيق كامل الاستفادة من هذا القطاع في إطار رؤية 2030 الطموحة ليكون رافدًا مهمًا لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.

عبدالله السواحه
قطاع الفضاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

هاني
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يعني رجعت للخربات ..!!؟ .. بس والله انك فلكي متمكن وشرحك وافي يادكتور لا عدمناك .. شكراً لك ..
رااايق
هذا خاروف سحابي *** هههههههههههههههه لك يوم بتكون لحالك تحت السكين ***!!!!!
الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***

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