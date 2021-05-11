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الرئيس المصري: الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه

منذ 20 دقيقة
1469
الرئيس المصري: الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه.

وقال الرئيس المصري - خلال افتتاحه اليوم عددًا من المشروعات بهيئة قناة السويس - إن أزمة سد النهضة تدعو للقلق والمفاوضات تحتاج إلى صبر وعلى الشعب المصري أن يثق في قيادته السياسية فمسار التفاوض يحتاج إلى تأن ولا يجب استعجال النتائج فالجهود مستمرة من أجل الوصول لحل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جدًا .

وأشار إلى أن التطور الذي تشهده هيئة قناة السويس حاليا يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم، ويؤكد على مواصلة العمل بكفاءة واستمرار جهودها في تنفيذ مشروعاتها التنموية .

مصر
السيسي
نهر النيل

التعليقات

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أحدث التعليقات

هاني
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يعني رجعت للخربات ..!!؟ .. بس والله انك فلكي متمكن وشرحك وافي يادكتور لا عدمناك .. شكراً لك ..
رااايق
هذا خاروف سحابي *** هههههههههههههههه لك يوم بتكون لحالك تحت السكين ***!!!!!
الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***

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