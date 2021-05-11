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"الشؤون الإسلامية" تهيئ 20 ألف جامعاً ومسجد إضافي لصلاة عيد الفطر المبارك بمختلف المناطق

منذ ساعة
1644
"الشؤون الإسلامية" تهيئ 20 ألف جامعاً ومسجد إضافي لصلاة عيد الفطر المبارك بمختلف المناطق

الرياض (صدى):
هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة 20.569 مقراً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هــ، ما بين جامعًا ومسجدًا ومصلى مكشوفاً بجميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة, إلى جانب تهيئتها وفق البروتكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها باشرت فتح عدد كبير من المساجد الإضافية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي الحرص على سلامة المصلين، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات التي تم تهيئتها في منطقة الرياض 3147 جامع و971 مسجد مساند و682 مصلى، وفي منطقة مكة المكرمة تم تهيئة 2108 جوامع و739 مسجد مساند و309 مصليات، وفي منطقة المدينة المنورة تم تهيئة 784 جامع و256 مسجد مساند و34 مصلى، وفي المنطقة الشرقية تم تهيئة 939 جامع و786 مسجد مساند و18 مصلى.

وبينت أنه في منطقة عسير تم تهيئة 1972 جامع و706 مساجد مساندة و511 مصلى، وفي منطقة حائل تم تهيئة 478 جامع و198 مسجد مساند و234 مصلى، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تهيئة 123 جامع و141 مسجد مساند و8 مصليات، وفي منطقة الجوف تم تهيئة 164 جامع و166 مسجد مساند و24 مصلى، وفي منطقة جازان تم تهيئة 982 جامع و929 مسجد مساند و328 مصلى، وفي منطقة تبوك تم تهيئة 293 جامع و100 مسجد مساند و41 مصلى، وفي منطقة الباحة تم تهيئة 564 جامع و90 مسجد مساند و349 مصلى، وفي منطقة القصيم تم تهيئة 589 جامع و325 مسجد مساند و261 مصلى، وفي منطقة نجران تم تهيئة 141 جامع و70 مسجد مساند و9 مصليات.

وأتاحت عبر فروعها الفرصة للفرق التطوعية للمشاركة في تنظيم دخول وخروج المصلين وتهيأت الجوامع والمساجد والمصليات وفق البروتوكولات الصحية، كما كلفت فروعها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع بضرورة تطبيق كافة التعليمات الوقائية بمدة إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وتحقيق التباعد الجسدي، وحث المصلين على اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفايروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

المملكة
وزارة الشؤون الإسلامية
عيد الفطر المبارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

هاني
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يعني رجعت للخربات ..!!؟ .. بس والله انك فلكي متمكن وشرحك وافي يادكتور لا عدمناك .. شكراً لك ..
رااايق
هذا خاروف سحابي *** هههههههههههههههه لك يوم بتكون لحالك تحت السكين ***!!!!!
الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***

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