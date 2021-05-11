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آلية توثيق تلقي لقاح كورونا في توكلنا بعد أخذه بأمريكا أو كندا

منذ ساعة
1948
آلية توثيق تلقي لقاح كورونا في توكلنا بعد أخذه بأمريكا أو كندا

الرياض (صدى):
كشفت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن طريقة توثيق تلقي اللقاح في تطبيق توكلنا، إذا كنت تلقيته في أمريكا أو كندا.

وأوضحت الملحقية الصحية، أن المستندات المطلوبة هي: صورة من كارت التطعيم الصادر من أحد مراكز التطعيم في أمريكا أو كندا، صورة من جواز السفر وتأشيرة وختم الدخول إلى أمريكا أو كندا، صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، كتابة رقم الجوال الذي قمتم بالتسجيل به في تطبيق (صحتي).

وتتمثل آلية طلب التسجيل في: التسجيل في تطبيق صحتي (قد لا يتمكن المتواجدون في الخارج من التسجيل في تطبيق صحتي، فيتم التسجيل بعد عودتهم إلى المملكة)، وتوضع جميع المرفقات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF وترسل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة (مركز 937) عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ؛ بينما عند الموافقة على طلبكم سيتم تحديث حالتكم في تطبيق توكلنا.

أمريكا
كندا
لقاح كورونا
توكلنا
الملحقية الصحية في واشنطن

التعليقات

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أحدث التعليقات

هاني
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يعني رجعت للخربات ..!!؟ .. بس والله انك فلكي متمكن وشرحك وافي يادكتور لا عدمناك .. شكراً لك ..
رااايق
هذا خاروف سحابي *** هههههههههههههههه لك يوم بتكون لحالك تحت السكين ***!!!!!
الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***

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