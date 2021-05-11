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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة

منذ ساعة
1843
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، في رده على استفسار إحدى السائلات، أنه إذا كانت كل واحدة تأتي بهدية وأقيام تلك الهدايا متساوية ومن باب التنويع يقرع لواحدة لتأخذ هدية والأخرى تأخذ هدية وهكذا، هذا لا بأس به لأن كل واحدة دفعت بقيمة ما أخذت.

وأشار "الخثلان" إلى أنه إذا كانت أقيام تلك الهدايا مختلفة فهذا لا يجوز، حتى وإن كانت كل واحدة ستأخذ هدية، وهذا ينطبق عليه قاعدة الميسر.

القرعة
سعد الخثلان
هدايا العيد
الميسر

التعليقات

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أحدث التعليقات

هاني
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يعني رجعت للخربات ..!!؟ .. بس والله انك فلكي متمكن وشرحك وافي يادكتور لا عدمناك .. شكراً لك ..
رااايق
هذا خاروف سحابي *** هههههههههههههههه لك يوم بتكون لحالك تحت السكين ***!!!!!
الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***

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