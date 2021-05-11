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أبرز المعلومات عن ‏اتفاقية التأمين المشترك «Co-insurance»

منذ 29 دقيقة
1543
أبرز المعلومات عن ‏اتفاقية التأمين المشترك «Co-insurance»

الرياض (صدى):
كشف البنك المركزي "ساما"، اليوم الثلاثاء، عن أبرز المعلومات حول اتفاقية التأمين المشترك (Co-insurance)، لافتًا إلى أنه يتم وفق هذه الاتفاقية توزيع المخاطر التي يتم تغطيتها بين عدد من شركات التأمين عبر وعاء تأميني مشترك، حيث يتم تجزئة الخطر إلى حصص متعددة ويوكل إدارة الوعاء إلى شركة واحدة بحيث تصبح القائدة اللوعاء وتقوم بإدارته نيابة عن شركات التأمين المشاركة.

ويتم استخدام هذه الاتفاقية غالبا في تغطية المخاطر العالية أو الجديدة التي يصعب قياس مخاطرها، بينما أمثلة التأمين المشترك في المملكة: التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وتأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة متضمنا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-۱۹).

وتعد أبرز إيجابيات التأمين المشترك: تحقيق عدالة وكفاءة التسعير وذلك من خلال كفاءة توزيع المخاطر، وإمكانية تغطية عدد أكبر من المؤمن لهم، تسهيل الحصول على وثيقة التأمين بالية موحدة، وارتفاع مستوى جودة خدمة المؤمن لهم وسرعة عملية معالجة المطالبات الناشئة من هذا النوع من المخاطر.

 

البنك المركزي
اتفاقية التأمين المشترك

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
ابو محمد 😎 ✍️
منذ 90 عام ...!!؟ .. راجع معلوماتك ، يمكن انت ماعرفته الا من 90 عام .. .. عرف البدوي العقال منذ عرف الإبل والصحراء...

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