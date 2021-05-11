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سامسونج تدافع عن سمعة منتجها Galaxy Buds Pro

منذ 45 دقيقة
1661
سامسونج تدافع عن سمعة منتجها Galaxy Buds Pro

وكالات (صدى):
دافعت شركة ”سامسونغ“ عن سمعة منتجها Galaxy Buds Pro، بعد ظهور تقارير متداولة تشكك في جودتها وتتهمها بالتسبب في إصابة مستخدميها بالالتهاب.

وذكرت التقارير أن العديد من المستخدمين الكوريين اشتكوا من ظهور أعراض مثل القيح والتقشر في آذانهم بعد ارتداء السماعات.

وقالت سامسونغ إن منتجها اجتاز اختبارات معتمدة عالميًا قبيل إطلاقه، حيث شددت في الوقت نفسه على أن اجتياز سماعاتها لهذه الاختبارات يؤكد أن المنتج لا يحتوي على أي مواد ضارة للمستخدمين.

ورجحت أن استخدام سدادات أذن كبيرة الحجم في Galaxy Buds Pro بهدف تقليل الضوضاء، قد يكون السبب في ذلك، إذ يتسبب ذلك بإلحاق الضرر في الأذن والجلد.

ونصحت الشركة الكورية، مستخدميها على نظافة وتطهير سماعة الأذن بشكل منتظم مع الحفاظ على قناة الأذن جافةً.

سامسونج
Galaxy Buds Pro

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
ابو محمد 😎 ✍️
منذ 90 عام ...!!؟ .. راجع معلوماتك ، يمكن انت ماعرفته الا من 90 عام .. .. عرف البدوي العقال منذ عرف الإبل والصحراء...

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