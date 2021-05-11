سامسونج تدافع عن سمعة منتجها Galaxy Buds Pro

وكالات (صدى):
دافعت شركة ”سامسونغ“ عن سمعة منتجها Galaxy Buds Pro، بعد ظهور تقارير متداولة تشكك في جودتها وتتهمها بالتسبب في إصابة مستخدميها بالالتهاب.
وذكرت التقارير أن العديد من المستخدمين الكوريين اشتكوا من ظهور أعراض مثل القيح والتقشر في آذانهم بعد ارتداء السماعات.
وقالت سامسونغ إن منتجها اجتاز اختبارات معتمدة عالميًا قبيل إطلاقه، حيث شددت في الوقت نفسه على أن اجتياز سماعاتها لهذه الاختبارات يؤكد أن المنتج لا يحتوي على أي مواد ضارة للمستخدمين.
ورجحت أن استخدام سدادات أذن كبيرة الحجم في Galaxy Buds Pro بهدف تقليل الضوضاء، قد يكون السبب في ذلك، إذ يتسبب ذلك بإلحاق الضرر في الأذن والجلد.
ونصحت الشركة الكورية، مستخدميها على نظافة وتطهير سماعة الأذن بشكل منتظم مع الحفاظ على قناة الأذن جافةً.