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قصة يمني مصاب بشلل بسبب رصاص الحوثي يدرس ويعالج بالمملكة

منذ 19 دقيقة
1471
قصة يمني مصاب بشلل بسبب رصاص الحوثي يدرس ويعالج بالمملكة

نايف السالم (صدى):
سلطت قناة العربية الضوء على قصة يمني يدرس َيعالج في المملكة بعد إصابته بشلل بسبب رصاص الحوثي.

وروى اليمني عبدالواحد على قصته قائلا انه نجا من رصاص الحوثي بعد تفجير منزل أسرته أمام عينه وإطلقوا النار عليه حتى أصبح أسير الكرسي المتحرك بعد إصابته بشلل مزمن وقطع في حبله الشوكي.

وأضاف عبدالواحد أنه تلقى طلقة نارية في العمود الفقري، منذ ١٩ عاما ويجلس على كرسي متحرك، مشيرا إلى أن تم نقله إلى الرياض وتكفلت الحكومة بالمملكة بعلاجه الطبي والتأهيلي.

وأكد الشاب اليمني أن الرصاص لم يمنعه من تحقيق حلمه حيث يدرس الهندسة في مكة المكرمة .

المملكة
يمني
رصاص الحوثي

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
ابو محمد 😎 ✍️
منذ 90 عام ...!!؟ .. راجع معلوماتك ، يمكن انت ماعرفته الا من 90 عام .. .. عرف البدوي العقال منذ عرف الإبل والصحراء...

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