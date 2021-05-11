بالفيديو.. لحظة إعلان رئيس غامبيا دخول دولته للإسلام

بنجول (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة إعلان رئيس غامبيا يحيى جامع إن بلاده أصبحت "دولة إسلامية"، بحسب ما أعلن مكتبه في عام 2015.
وقال يحيى جامع حينها، أن "مصير غامبيا هو في يدي الله. وابتداء من اليوم فإن غامبيا دولة إسلامية. وسنكون دولة إسلامية تحترم حقوق المواطنين"؛ حيث قام بهذا الإعلان في مدينة بروفوت بعدما أنهى جولته للحوار مع الشعب.
وصرح الرئيس الغامبي: "اقبلوا بدين الله دينا لكم، كنمط لحياتكم غير قابل للنقاش. واسمحوا لي أن أقول بكل وضوح إن هذا لا يعني أنه لا يجب على المسيحيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية. سيحترم المسيحيون كما يجب. والاحتفال بعيد الميلاد سيبقى كما هو عليه".
وتعد دولة غامبيا مستعمرة بريطانية سابقة فقيرة تقع على ساحل غرب أفريقيا، يبلغ عدد سكانها مليونا و96 ألف نسمة يدين 90% منهم بالإسلام.