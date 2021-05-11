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بالفيديو.. الزعاق يوضح سبب تسمية الهلال إلى سماوي ويماني ومنحرف

منذ ساعة
2005
بالفيديو.. الزعاق يوضح سبب تسمية الهلال إلى سماوي ويماني ومنحرف

علي القحطاني (صدى):
أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، سبب تسمية الهلال إلى هلال سماوي ويماني ومنحرف

وقال الزعاق خلال برنامج " تقويم " : قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" والهلال هو الجزء الرقيق من القمر، وقال الله تعالى : وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ"، هو عرق النخلة إذا يبس فيتقوس.

وأضاف : للقمر أشكال ثلاثة، المستوي والذي يسميه العرف بالسماوي لأن قرناه يتجهان إلى السماء، والمنتصف والذي يسمى باليماني لأن يتجه إلى جهة اليمن.

وتابع: والمنحرف وهو الذي يكون بين السماوي واليماني.والهلال يتزايد نوره كلما ابتعد عن الشمس.

الهلال
الزعاق
يماني
سماوي
منحرف

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أحدث التعليقات

الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
ابو محمد 😎 ✍️
منذ 90 عام ...!!؟ .. راجع معلوماتك ، يمكن انت ماعرفته الا من 90 عام .. .. عرف البدوي العقال منذ عرف الإبل والصحراء...

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