رئيس النصر: محظوظ بـ حسين عبدالغني ولا أفكر في تغييره

ماجد محمد (صدى):
أوضح مسلي آل معمر رئيس نادي النصر بأن تهمة حسين عبدالغني وهو لاعب كانت المشاغب مبينا بأن هذا الأمر كان طبيعي .
وقال آل معمر: حسين عبدالغني يؤدي عمله على أكمل وجه ولديه شخصية قيادية وكذلك فكر ويطور نفسه في هذا التوقيت وسنساعده ليكون إداري سواء في النصر وللكرة السعودية هو كلاعب كان مشاغب ولكن إداريا شخصية أخرى اللي اتعامل معه يحب التعامل معه علاقته مع اللاعبين جيدة ومع الإدارة أيضا واللاعبين يحبونه وكان يتهمونه بأنه مشاغب هذا طبيعي ولا فكرت أغيره نهائيا، مؤكدا أنه محظوظ بهذا الرجل.
وعن وجود أزمة بين حسين عبدالغني وعبدالله العمراني عضو المجلس قال مدرب النصر: الأمور تُضخم جدا ولكن علاقتهم جيدة ومن أحسن ما يكون وما لاحظت أي كلام من اللي تم تناقله حتى التقاطعات في العمل ما هي متواجدة.