آخر التطورات في جريمة مقتل فتاة أمام طفلتها ببلد عربي

خالد الظفيري (صدى):
تشهد محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة المتهم بجريمة صباح السالم، والتي راح ضحيتها الفتاة فرح اكبر أمام طفلتها.
وفي وقت سابق، أحال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، المتهم إلى محكمة الجنايات مطالبًا بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه، بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار.
وتبحث السلطات الكويتية عن أداة الجريمة بعدما ذكر القاتل مكانين مختلفين ادعى رميها فيهما أثناء الاستجواب؛ حيث كان الشاب قد خطف الفتاة الكويتية من مركبتها وذهب بها إلى أحد الأماكن وقام بتسديد طعنة واحدة في صدر المجني عليها أدت إلى وفاتها.