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آخر التطورات في جريمة مقتل فتاة أمام طفلتها ببلد عربي

منذ ساعة
2446
آخر التطورات في جريمة مقتل فتاة أمام طفلتها ببلد عربي

خالد الظفيري (صدى):
تشهد محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة المتهم بجريمة صباح السالم، والتي راح ضحيتها الفتاة فرح اكبر أمام طفلتها.

وفي وقت سابق، أحال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، المتهم إلى محكمة الجنايات مطالبًا بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه، بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار.

وتبحث السلطات الكويتية عن أداة الجريمة بعدما ذكر القاتل مكانين مختلفين ادعى رميها فيهما أثناء الاستجواب؛ حيث كان الشاب قد خطف الفتاة الكويتية من مركبتها وذهب بها إلى أحد الأماكن وقام بتسديد طعنة واحدة في صدر المجني عليها أدت إلى وفاتها.

الكويت
جريمة قتل
صباح السالم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127766
منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله ..

.. علقوه وانقوه ..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 321
منذ 46 دقيقة
. لاحول ولا قوة الابالله..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 321
منذ 46 دقيقة
. لاحول ولا قوة الابالله..

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أحدث التعليقات

الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
ابو محمد 😎 ✍️
منذ 90 عام ...!!؟ .. راجع معلوماتك ، يمكن انت ماعرفته الا من 90 عام .. .. عرف البدوي العقال منذ عرف الإبل والصحراء...

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