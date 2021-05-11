«العقال» رمزًا للأصالة وموروثًا اجتماعيًا منذ 90 عامًا

علي القحطاني (صدى):
بدأ تاريخ ارتداء "العقال" منذ 90 عامًا ليعد بعد ذلك رمزاً للأصالة وموروثا اجتماعياً؛ حيث إنه في شهر رمضان المبارك تسجل أسواق بيع العقال رواجاً واسعاً، لقرب عيد الفطر المبارك ورغبة الكثير في لبس الجديد.
وأوضح المهتم بالتاريخ والتراث وليد العبيدي، أن العرب في قديم الزمان كانوا عندما يتنقلون بالناقة من مكان إلى آخر، ويريدون الراحة والاسترخاء، يقومون بربط الناقة وتثبيتها وتقييدها بما يشبه "العقال" حالياً، وعندما يهمون بالتنقل يضعونه فوق رؤوسهم، بحسب تصريحاته لـ "العربية.نت".
وأشار إلى أنه تتم صناعة العقال بالطريقة اليدوية التقليدية من خيوط منسوجة من صوف الماعز، وهذا الأشهر، حتى تطورت صناعة العقال باستخدام الخيوط المنسوجة من الحرير والقطن، كما أنه تتم صناعته نقشات مختلفة متعددة، كما أنه عدة أنواع منها المرعز والصوف وكذلك الحرير والخيوط الناعمة، وفي شهر رمضان يعد موسماً ذهبياً لمحلات بيع وتفصيل العقال.