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الشؤون الإسلامية تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز المتابعة

منذ ساعة
2275
الشؤون الإسلامية تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز المتابعة

الرياض (صدى):
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالتها للمشروعات والصيانة مشروع ربط كاميرات المراقبة بجميع مواقيت المملكة ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم بديوان الوزارة بالرياض .

وأوضح وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المكلف المهندس أسامة الجفال أن المشروع تم تنفيذه لأول مرة في تاريخ الوزارة ويهدف لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها عن بعد من مقر ديوان الوزارة و الاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المواقيت والمساجد بمنطقة المشاعر المقدسة.

وبين أن الوزارة أنشأت مركزًا لمتابعة جميع مشاريع الوزارة في المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة وبإشراف مهندسين ومراقبين على مدار الساعة يطلعون على الأعمال ويقومون بتقويمها ورفع التقارير الدورية عن مستواها ومعالجة السلبيات وجوانب التقصير إن وجدت.

ونوه الجفال بالمتابعة والإشراف المباشر من معاليه لجميع مشاريع وأعمال وبرامج الوزارة التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج و المعتمرين والزوار بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون سنوياً.

الشؤون الإسلامية
المشاعر المقدسة
كاميرات المراقبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

هاني
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يعني رجعت للخربات ..!!؟ .. بس والله انك فلكي متمكن وشرحك وافي يادكتور لا عدمناك .. شكراً لك ..
رااايق
هذا خاروف سحابي *** هههههههههههههههه لك يوم بتكون لحالك تحت السكين ***!!!!!
الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***

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