مرض نادر يجتاح الهند ويهدد مصابي كورونا

نيودلهي (صدى):
شهدت الهند مرضاً نادراً من الفطريات السوداء يمكن أن يكون قاتلاً؛ حيث إنه يُسبب العمى ويقتل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.
وأوضحت إدارة التعليم والدراسات الطبية في الهند، إن العدوى الفطرية النادرة غالباً ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضراوات والفواكه المتعفنة.
وأضافت أن تشخيص الإصابة بهذه العدوى يكون لدى المصابين بفيروس كورونا وتعافوا منه مؤخراً، مشيرة إلى أن فطريات العفن الأسود والمعروفة أيضاً باسم "الفطر المخاطي"، تؤثر على الجيوب الأنفية أو الرئتين،.
ولفتت إلى أن ولاية غوجارات الهندية سجلت خلال الأسبوعين الماضيين 40 حالة.
وأفادت وسائل إعلام هندية أن ثمانية أشخاص من ولاية ماهاراشترا بقوا أحياء بعد الإصابة بفيروس كورونا، ولكنهم ماتوا بعد إصابتهم بالفطر المخاطي.