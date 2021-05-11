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مرض نادر يجتاح الهند ويهدد مصابي كورونا

منذ ساعة
2142
مرض نادر يجتاح الهند ويهدد مصابي كورونا

نيودلهي (صدى):
شهدت الهند مرضاً نادراً من الفطريات السوداء يمكن أن يكون قاتلاً؛ حيث إنه يُسبب العمى ويقتل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت إدارة التعليم والدراسات الطبية في الهند، إن العدوى الفطرية النادرة غالباً ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضراوات والفواكه المتعفنة.

وأضافت أن تشخيص الإصابة بهذه العدوى يكون لدى المصابين بفيروس كورونا وتعافوا منه مؤخراً، مشيرة إلى أن فطريات العفن الأسود والمعروفة أيضاً باسم "الفطر المخاطي"، تؤثر على الجيوب الأنفية أو الرئتين،.

ولفتت إلى أن ولاية غوجارات الهندية سجلت خلال الأسبوعين الماضيين 40 حالة.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن ثمانية أشخاص من ولاية ماهاراشترا بقوا أحياء بعد الإصابة بفيروس كورونا، ولكنهم ماتوا بعد إصابتهم بالفطر المخاطي.

الهند
فطر العفن الأسود

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
هو عارف ان البنزين ارتفع صح نسيت وش عرفهم اعتذر نسيت انه يعبي ببلاش ماهو مثلنا لو هو مثلنا ماشفت الابتسامه علي وجه
رااايق
بالوايت ** أرباب سوابق ** تحس أنه محترف سرقة على الثقيل ** ههههههههههه استغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يغنينا بحلاله عن حرامه
ابو محمد 😎 ✍️
منذ 90 عام ...!!؟ .. راجع معلوماتك ، يمكن انت ماعرفته الا من 90 عام .. .. عرف البدوي العقال منذ عرف الإبل والصحراء...

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