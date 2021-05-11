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آخر تطورات مفاوضات الهلال مع تاليسكا

منذ 43 دقيقة
1754
آخر تطورات مفاوضات الهلال مع تاليسكا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير أن نادي الهلال يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتعاقد مع البرازيلي تاليسكا لاعب جوانجزو الصيني.

وقالت صحيفة "hurriyet" التركية، أن مسئولو الهلال عقدوا جلسة مع تاليسكا ووكيل أعماله لحسم الصفقة والظفر بخدمات اللاعب لمدة موسمين نظير راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة، أن تاليسكا ووكيله أعماله طلبا راتبا سنويا قدره 6 ملايين يورو من أجل إنهاء المفاوضات بنجاح والتوقيع على العقود رسميا، مشيرة لرغبة الهلال في التعاقد مع تاليسكا، حتى يكون بديلا للإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي ينتهي عقده مع الفريق في يناير المقبل، وسط رغبة ملحة من اللاعب بالعودة إلى بلاده.

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جيوفينكو
تاليسكا

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رااايق
اللحين المسلسلات والأفلام أعتقد ** خلال أسبوع وكل شي جاهز للعرض ** عبي كراتين وبيع على المحطات والقنوات ** واللي يدفع أكثر ** هل...
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سلق بيض ** ومشي حالك **
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لعنة الله على الصهاينة ***
بويعقوب
ههههههههههه ناصر اهو اللي منجح عبدالله وغيره
ابو بدر الكناني
يازين ديرتنا

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