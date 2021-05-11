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بنك الرياض يوفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية

منذ ساعة
1970
بنك الرياض يوفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك الرياض عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأوضح البنك أن المسمى الوظيفي للوظيفة المطلوبة هي مدير علاقات الخدمات المصرفية الخاصة، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، المالية، نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة أو مجال ذات صلة.

وأضاف أن مكان العمل في الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن التقديم متاح وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب عن طريق

مدير علاقات الخدمات المصرفية الخاصة الرياض من هنـــــــــــا .

مدير علاقات الخدمات المصرفية الخاصة جدة من هنـــــــــــا .

 

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الرياض
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بنك الرياض

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رااايق
اللحين المسلسلات والأفلام أعتقد ** خلال أسبوع وكل شي جاهز للعرض ** عبي كراتين وبيع على المحطات والقنوات ** واللي يدفع أكثر ** هل...
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ههههههههههه ناصر اهو اللي منجح عبدالله وغيره
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