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آلية التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي في حال تسبب في تأخير أمتعة العميل

منذ ساعة
2156
آلية التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي في حال تسبب في تأخير أمتعة العميل

علي القحطاني (صدى):
حددت جمعية حماية المستهلك طريقة التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي في حال تسبب في تأخير أمتعة العميل.

وقالت حماية المستهلك أن الناقل الجوي يجب أن يعوض المرء في هذه الحالة بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 100 وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية، مشيرة إلى أن التعويض يرتفع إلى 40 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية، وبحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة.

وأضافت أن وحدة حقوق سحب خاصة تعني المعيار النقدي لصندوق النقد الدولي، ويتم تحويلها بما يعادل الريال السعودي، داعية إلى الاطلاع على الدليل الشامل لحقوق المستهلك.

حماية المستهلك
الناقل الجوي

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رااايق
اللحين المسلسلات والأفلام أعتقد ** خلال أسبوع وكل شي جاهز للعرض ** عبي كراتين وبيع على المحطات والقنوات ** واللي يدفع أكثر ** هل...
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سلق بيض ** ومشي حالك **
رااايق
لعنة الله على الصهاينة ***
بويعقوب
ههههههههههه ناصر اهو اللي منجح عبدالله وغيره
ابو بدر الكناني
يازين ديرتنا

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