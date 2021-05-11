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فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

منذ ساعة
1974
فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

الرياض (صدى):
أوضحت خدمة فرجت ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية.

وقالت أن منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية تكون عن طريق منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد، منصة إحسان، بوابة ناجز.

وفي وقت سابق، حددت خدمة فرجت خطوات الاطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقًا في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد وهي

1- تسجيل الدخول لحسابك في تطبيق أبشر أفراد

2- اختيار خدماتي

3- اختيار من تبويب خدمات أخرى، فرجت

4- اختيار عرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا.

5- حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم.

6- إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

7- فور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية سيتم الإفراج عن المحكوم.

قضايا مالية
فرجت
خدمة فرجت

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رااايق
اللحين المسلسلات والأفلام أعتقد ** خلال أسبوع وكل شي جاهز للعرض ** عبي كراتين وبيع على المحطات والقنوات ** واللي يدفع أكثر ** هل...
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سلق بيض ** ومشي حالك **
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بويعقوب
ههههههههههه ناصر اهو اللي منجح عبدالله وغيره
ابو بدر الكناني
يازين ديرتنا

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