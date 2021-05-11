ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1%

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.
وبحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1836.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1845.06 دولار أمس الاثنين.
ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولار للأوقية.