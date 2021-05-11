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ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1%

منذ ساعة
1978
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1%

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.

وبحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1836.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1845.06 دولار أمس الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولار للأوقية.

الذهب
أسعار الذهب

التعليقات

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أحدث التعليقات

بويعقوب
ههههههههههه ناصر اهو اللي منجح عبدالله وغيره
ابو بدر الكناني
يازين ديرتنا
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
سفروهم لابارك الله فيهم .. ياليت يتم القبض عليهم وتأديبهم
د محمد ماجد بخش
إعراب في محله واستنكار في وقته وحرص على نصرة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعماره وأهله وحماته وجند الرحمن وأعوان الإسلام وأبطال الأرض المقدسة...

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