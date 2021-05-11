شاهد.. مسلح حوثي يقتل إمام مسجد أثناء صلاة التراويح

فهمي محمد (صدى):
ارتكب مسلح حوثي جريمة مروعة حيث أقدم على قتل إمام مسجد عمره 90 عامًا وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح شمال اليمن.
تفصيلا، اقتحم المسلح الحوثي مسجد بمحافظة المحويت الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الصلاة، واعتدى على إمام المسجد محمد ناصر زايد ما أدى إلى دخوله في غيبوبة ثم مفارقته الحياة على الرغم من نقله إلى صنعاء لتلقي العلاج.
وفي وقت سابق، تم الاعتداء على رجل مسن داخل المسجد أثناء دعائه على الحوثيين لتضييقهم على المواطنين داخل المساجد ومنعهم من إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان حيث تجبر الميليشيات أئمة المساجد باستبدال الصلاة بخطاب لزعيم الجماعة.
وكان الأزهر قد دان منع الانقلابيين إقامة صلاة التراويح في مناطق سيطرتهم معتبرًا في بيان أن هذا العمل يخالف مبادئ الأديان.