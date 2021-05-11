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سفارة المملكة تعلن اشتراطات السفر للولايات المتحدة الأمريكية

منذ ساعة
1879
سفارة المملكة تعلن اشتراطات السفر للولايات المتحدة الأمريكية

الرياض (صدى):
أوضحت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اشتراطات السفر للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفارة أنه يتوجب على الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون بها بصفة قانونية ودائمة، والمسافرون إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي، إجراء فحص الكشف عن كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وأضافت أن اشتراطات السفر تضمنت تقديم دليل على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.

وأكدت أنه لا يُسمح بدخول غير الأمريكيين الذين كانوا في عدد من الدول وهي: (الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند) خلال الـ14 يوماً الماضية السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة إلى أن هذه القائمة قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول ذلك على الموقع الالكتروني لمركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي (CDC).

سفارة المملكة
الولايات المتحدة الأمريكية
اشتراطات السفر

التعليقات

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أحدث التعليقات

بويعقوب
ههههههههههه ناصر اهو اللي منجح عبدالله وغيره
ابو بدر الكناني
يازين ديرتنا
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
سفروهم لابارك الله فيهم .. ياليت يتم القبض عليهم وتأديبهم
د محمد ماجد بخش
إعراب في محله واستنكار في وقته وحرص على نصرة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعماره وأهله وحماته وجند الرحمن وأعوان الإسلام وأبطال الأرض المقدسة...

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