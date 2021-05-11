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سوق الحب في الدمام قديما
منذ 29 دقيقة
508
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أحدث التعليقات
ابو بدر الكناني
يازين ديرتنا
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
سفروهم لابارك الله فيهم .. ياليت يتم القبض عليهم وتأديبهم
د محمد ماجد بخش
إعراب في محله واستنكار في وقته وحرص على نصرة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعماره وأهله وحماته وجند الرحمن وأعوان الإسلام وأبطال الأرض المقدسة...
د محمد ماجد بخش
لعل هذه الجملة تفيد الباحثين مستقبلا : مجموع مقابل مجموع وعددين ممثلين مقابل عددين فعليين . فالفترة الممثلة لها شروط موحدة والفترة الفعلية لها...
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