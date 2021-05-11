تركي آل الشيخ عن تاليسكا: إذا الهلال بيجيبه بتكون إضافة للدوري

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن وجود مفاوضات بين نادي الهلال والبرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني، لضمه في الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة تاليسكا، معلقا:" هذا اللاعب كنت اتفاوض معه منذ سنوات لفريق كنت أملكه وطلب مبلغ عالي".
وتابع: "إذا صح الكلام أن الهلال بيجيبه بتكون صفقة مهمة وإضافه للدوري السعودي، اللاعب مهاري وكنت أتابعه في البرتغال وتركيا، وأيضا شفت أهدافه في الصين، اللاعب مهاري وممتع ويجيد صناعة اللعب والكور الثابتة".