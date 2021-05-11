نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى

منذ ساعة
1641
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى

الرياض (صدى):
أعربت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى وعلى المصلين الآمنين، مؤكدة رفضها لهذا التصعيد الخطر.

ونددت الرابطة في بيان صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بممارسات العنف التي تنال من كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا معاليه، المجتمع الدولي، إلى وضع حد لمخاطر هذا العنف، وحفظ حق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، إضافة إلى وقف كل الانتهاكات والاعتداءات وكافة أشكال العنف.

وجدد معالي الدكتور العيسى، باسم شعوب العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه، المنضوين تحت مظلة الرابطة العالمية، التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع جهود السلام، وصولاً إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُمكِّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لعل هذه الجملة تفيد الباحثين مستقبلا : مجموع مقابل مجموع وعددين ممثلين مقابل عددين فعليين . فالفترة الممثلة لها شروط موحدة والفترة الفعلية لها...
د محمد ماجد بخش
وحدة الشحنة مقابل وحدة الكتلة هي مجموع مقابل مجموع ولا وحدات ثقالة حقيقية إلا على مستوى تأثير الوحدة المغناطيسية وهي من محيطين داخلي وخارجي...
د محمد ماجد بخش
أصرخ كما تريد .. أستاء أستاء كما تشاء قولهم، فقد سيطروا على كل المنافذ والأجواء ولا مرور أو مردود من كل محاولاتك لأنها مصدودة...
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله
د محمد ماجد بخش
من الواضح جدا أن الشعلة إنطفأت وأن المحاولات خسرت ولم تخب إلا بخيبة الأمل في من استنصرتهم لعرض فهمك وعملك وإبراز خلاصة جهدك الذي...

أخر الأخبار

مقيم بريطاني: السعودية أكثر أمنًا من بريطانيا
مقيم بريطاني: السعودية أكثر أمنًا من بريطانيا
منذ 6 دقائق 1187
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ 23 دقيقة 1369
بالصور..الهنود يلجأون لروث الأبقار لمواجهة كورونا!
بالصور..الهنود يلجأون لروث الأبقار لمواجهة كورونا!
منذ 25 دقيقة 1287
تركي آل الشيخ عن تاليسكا: إذا الهلال بيجيبه بتكون إضافة للدوري
تركي آل الشيخ عن تاليسكا: إذا الهلال بيجيبه بتكون إضافة للدوري
منذ 43 دقيقة 1778
لصوص يخنقون رضيعة لسرقة قرطها الذهبي!
لصوص يخنقون رضيعة لسرقة قرطها الذهبي!
منذ ساعة 480
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى
منذ ساعة 1641
شاهد..مصير مستوطن حاول دهس متظاهرين فلسطينيين
شاهد..مصير مستوطن حاول دهس متظاهرين فلسطينيين
منذ ساعة 2106
صورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يؤدي مناسك العمرة
صورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يؤدي مناسك العمرة
منذ ساعة 3286
كاتب: الدراما الخليجية أصبحت "لقمة عيش" دون محتوى
كاتب: الدراما الخليجية أصبحت "لقمة عيش" دون محتوى
منذ ساعة 470
ملهم هندي: الاختلاف على دخول الشهر فقهي وليس حسابي علمي
ملهم هندي: الاختلاف على دخول الشهر فقهي وليس حسابي علمي
منذ ساعتين 2415