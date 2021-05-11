شاهد..مصير مستوطن حاول دهس متظاهرين فلسطينيين

القدس المحتلة (صدى):
وثق مقطع فيديو محاولة مستوطن إسرائيلي لاقتحام مظاهرة للفلسطينيين بسيارته، بهدف دهس عدد منهم.
وأظهر المقطع تجمهر المتظاهرين وقفزهم فوق سيارة المستوطن، والهجوم عليه بدون أي تردد.
يأتي ذلك تزامنا مع المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد أمس الاثنين، بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الاسرائيلية عبر باب المغاربة.