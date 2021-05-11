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صورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يؤدي مناسك العمرة
منذ 22 دقيقة
1879
نايف السالم (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، صورة حديثة بتاريخ اليوم الثلاثاء، لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد.
وظهر الأمير عبدالعزيز، في الصورة بملابس الإحرام، من داخل الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.
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العمرة
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