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ضبط مفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بعرعر
منذ 57 دقيقة
1669
عرعر (صدى):
تمكن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بحي المنصورية في مدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح المرور أنه سيتم إحالة قائد السيارة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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