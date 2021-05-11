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بالفيديو.. دعاء الشيخ السديس لفلسطين في ليلة الـ 29 من رمضان

منذ 11 دقيقة
1362
بالفيديو.. دعاء الشيخ السديس لفلسطين في ليلة الـ 29 من رمضان

مكة المكرمة (صدى):
دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في ليلة الـ 29 من شهر رمضان مبارك لفلسطين.

وقال الشيخ السديس في دعائه: "اللهم احقن دمائهم واحفظ مقدساتهم، اللهم احفظ المسجد الاقصى من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نا نسألك أن تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك حسبنا الله ونعم الوكيل ".

ويأتي ذلك في أعقاب ما تشهده القدس المحتلة من أحداث عنف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن المملكة أعربت عن إدانتها للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الشهداء بما في ذلك من الأطفال.

المسجد النبوي
المسجد الحرام

التعليقات

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
طيب يافضيلة الشيخ إذا كان هذا العاجز عن الصيام ممن لا يملكون قوت يومهم وعاجز عن العمل لكبر سن او لمرض ماذا يفعل جزاك...
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه والوايت صادرووه ..
خالد
الله لايردك اسواء مدرب مر على الهلال من 50 سنه ودرب 8 فرق برازيليه خلال سنتين ومعناها ايه ز ومن قال نجح بمنتخب شباب...
نايف مسعود
أكيد انتم تستغربون مثل هذه المثاليه لانكم نشرتم في الوسط الرياضي الصياح والنياح والاتهام بعد كل مباراة
نجاة محمد
الله يعينك يا محمد رمضان مالقوا شئ يحاربوك بيه قالوا انفصل

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