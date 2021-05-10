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سفارة المملكة توضح اشتراطات السفر إلى «الأردن»

منذ 27 دقيقة
1580
سفارة المملكة توضح اشتراطات السفر إلى «الأردن»

عطاالله العمراني (صدى):
وجهت سفارة المملكة في الأردن رسالة للمواطنين أكدت خلالها أن السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترحب بالزوار السعوديين، مكتفية بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، للدخول للأراضي الأردنية وذلك وفق الإجراءات التالية:

تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة، وبالتالي إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني الحصول على جرعتي لقاح 19 •COVID أو حرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوم مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

في حين أن الراغين يالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيهم من سبق له الإصابة والتعافي إجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على المنصة الأردنية والالتزام بالشروط المعمول بها سابقا، أما المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما عليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطى 19 -COVID داخل الأردن.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
طيب يافضيلة الشيخ إذا كان هذا العاجز عن الصيام ممن لا يملكون قوت يومهم وعاجز عن العمل لكبر سن او لمرض ماذا يفعل جزاك...
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه والوايت صادرووه ..
خالد
الله لايردك اسواء مدرب مر على الهلال من 50 سنه ودرب 8 فرق برازيليه خلال سنتين ومعناها ايه ز ومن قال نجح بمنتخب شباب...
نايف مسعود
أكيد انتم تستغربون مثل هذه المثاليه لانكم نشرتم في الوسط الرياضي الصياح والنياح والاتهام بعد كل مباراة
نجاة محمد
الله يعينك يا محمد رمضان مالقوا شئ يحاربوك بيه قالوا انفصل

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