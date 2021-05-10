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شاهد.. جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام

منذ 31 دقيقة
1518
شاهد.. جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أدى المصلون في المسجد الحرام اليوم صلاة العشاء والتراويح والتهجد وشهدوا ختم القرآن في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم صلاتهم وقيامهم وصيامهم وأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الكريم وممن أنعم الله عليهم بقيام ليلة القدر وممن غفر لهم في هذا الشهر المبارك وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان.

وأمّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا أمنة مستقرة وبلاد المسلمين وأن يرفع هذا الوباء ويكشف الغمة عن هذه الأمة إنه على كل شيء قدير.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء و التراويح والتهجد بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة , وسط إجراءات احترازية صحية ، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

رمضان
الحرم المكي
ختم القرآن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
طيب يافضيلة الشيخ إذا كان هذا العاجز عن الصيام ممن لا يملكون قوت يومهم وعاجز عن العمل لكبر سن او لمرض ماذا يفعل جزاك...
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه والوايت صادرووه ..
خالد
الله لايردك اسواء مدرب مر على الهلال من 50 سنه ودرب 8 فرق برازيليه خلال سنتين ومعناها ايه ز ومن قال نجح بمنتخب شباب...
نايف مسعود
أكيد انتم تستغربون مثل هذه المثاليه لانكم نشرتم في الوسط الرياضي الصياح والنياح والاتهام بعد كل مباراة
نجاة محمد
الله يعينك يا محمد رمضان مالقوا شئ يحاربوك بيه قالوا انفصل

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