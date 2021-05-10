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بريطاني يروي قصته مع شخص سعودي ساعده بعدما طرده والده لاعتناقه الإسلام

منذ 41 دقيقة
1749
بريطاني يروي قصته مع شخص سعودي ساعده بعدما طرده والده لاعتناقه الإسلام

عادل الحربي (صدى):
روى المقيم البريطاني، عبدالرحمن عافية تفاصيل دخوله الإسلام، بعدما كان ملحدا، لا يؤمن بأي شيء، وكل تفكيره في تجميع الأموال فقط .

وأوضح عبد الرحمن أنه بعدما علمت أسرته باعتناقه الإسلام قام والده بطرده من المنزل، ولم يكن هناك أي مكان يذهب إليه.

وقال عافية: "ذهبت إلى المسجد ليلا وجلست حتى صلاة الفجر وجاء شخص يدعى "محمود" وهو سعودي، تحدثت معه فقال لي لا تخف، وجلست بالمسجد 3 أيام، والأخ محمود يعطيني الطعام".

وأضاف: "أخبرني محمود بأن هناك مسجد جديد صغير يحتاج لعامل يفتح المسجد عند وقت الصلاة، وذهبت للعمل كحارس للمسجد لمدة 5 أشهر، ثم قابلت فتاة بريطانية دخلت الإسلام حديثا".

وتابع: "اتصلت بأمي وأخبرتها بأني سأتزوج بهذه الفتاة، وطلبت منهم حضور الزواج وحضروا بالفعل وهذه كانت بداية تحسن علاقتي معهم".

وفي سياق آخر روى عبدالرحمن تفاصيل أول يوم يصومه في رمضان بعد اعتناقه الإسلام، قائلا: "بدأت الصيام بعد شهرين من اعتناقي الإسلام وكان أصعب شيء بالنسبة لي لأني أحب الطعام جدًا".

وأضاف: "في ليلة رمضان كنت متأكد اني لن أقدر على الصيام لا محالة، ثم أقنعني شخص بصيام يوم واحد فقط وأخبرني بحديث للصائم فرحتان: فَرحةٌ عِندَ فِطرِهِ، وفَرحةٌ يَومَ القيامةِ".

مقيم
المملكة
بريطانيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
طيب يافضيلة الشيخ إذا كان هذا العاجز عن الصيام ممن لا يملكون قوت يومهم وعاجز عن العمل لكبر سن او لمرض ماذا يفعل جزاك...
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه والوايت صادرووه ..
خالد
الله لايردك اسواء مدرب مر على الهلال من 50 سنه ودرب 8 فرق برازيليه خلال سنتين ومعناها ايه ز ومن قال نجح بمنتخب شباب...
نايف مسعود
أكيد انتم تستغربون مثل هذه المثاليه لانكم نشرتم في الوسط الرياضي الصياح والنياح والاتهام بعد كل مباراة
نجاة محمد
الله يعينك يا محمد رمضان مالقوا شئ يحاربوك بيه قالوا انفصل

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