نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشيخ محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث القدس المحتلة

منذ ساعة
1707
الشيخ محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث القدس المحتلة

أبوظبي (صدى):
أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، أمس الاثنين، عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة.

وأكد ابن زايد خلال استقباله، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد أمس الاثنين، بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الاسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الاقصى مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

اقرأ أيضا:

فلسطين تنكس أعلامها حدادًا على ضحايا غزة

ابو ظبي
فلسطين
القدس
الشيخ محمد بن زايد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
طيب يافضيلة الشيخ إذا كان هذا العاجز عن الصيام ممن لا يملكون قوت يومهم وعاجز عن العمل لكبر سن او لمرض ماذا يفعل جزاك...
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه والوايت صادرووه ..
خالد
الله لايردك اسواء مدرب مر على الهلال من 50 سنه ودرب 8 فرق برازيليه خلال سنتين ومعناها ايه ز ومن قال نجح بمنتخب شباب...
نايف مسعود
أكيد انتم تستغربون مثل هذه المثاليه لانكم نشرتم في الوسط الرياضي الصياح والنياح والاتهام بعد كل مباراة
نجاة محمد
الله يعينك يا محمد رمضان مالقوا شئ يحاربوك بيه قالوا انفصل

أخر الأخبار

بالفيديو.. دعاء الشيخ السديس لفلسطين في ليلة الـ 29 من رمضان
بالفيديو.. دعاء الشيخ السديس لفلسطين في ليلة الـ 29 من رمضان
منذ 10 دقائق 1353
سفارة المملكة توضح اشتراطات السفر إلى «الأردن»
سفارة المملكة توضح اشتراطات السفر إلى «الأردن»
منذ 26 دقيقة 1574
شاهد.. جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام
شاهد.. جموع المصلين تشهد ختم القرآن بالمسجد الحرام
منذ 31 دقيقة 1512
المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
منذ 36 دقيقة 1429
بريطاني يروي قصته مع شخص سعودي ساعده بعدما طرده والده لاعتناقه الإسلام
بريطاني يروي قصته مع شخص سعودي ساعده بعدما طرده والده لاعتناقه الإسلام
منذ 41 دقيقة 1745
تركي العجمة يسأل رئيس النصر : كيف ستقوم بحل مشكلة الكفاءة المالية
تركي العجمة يسأل رئيس النصر : كيف ستقوم بحل مشكلة الكفاءة المالية
منذ 48 دقيقة 475
أحمد الشمراني : الهلال من الفرق النادرة التي تعود من خلال الأزمة
أحمد الشمراني : الهلال من الفرق النادرة التي تعود من خلال الأزمة
منذ 50 دقيقة 320
محمد الدويش : الحكم أفسد ديربي الشباب والهلال
محمد الدويش : الحكم أفسد ديربي الشباب والهلال
منذ 51 دقيقة 468
الشيخ محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث القدس المحتلة
الشيخ محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث القدس المحتلة
منذ ساعة 1707
سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات
سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات
منذ ساعة 1707