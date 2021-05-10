الشيخ محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث القدس المحتلة

أبوظبي (صدى):
أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، أمس الاثنين، عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة.
وأكد ابن زايد خلال استقباله، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد أمس الاثنين، بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الاسرائيلية عبر باب المغاربة.
وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الاقصى مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
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