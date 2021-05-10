الهلال يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الباطن

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق نادي الهلال مساء الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة ضيفه "الباطن"، يوم الجمعة المقبل، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "خوسيه مورايس" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.
واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب، كما أجرى"جانغ هيون سو" برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة مستشفي المملكة الطبية بمقر النادي، وصالة الإعداد البدني.
كما تواجد عبدالله عطيف في عيادة مستشفي المملكة الطبية بمقر النادي وصالة الإعداد البدني وذلك نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية، حيث شهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.